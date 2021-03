Torvaianica | stabilimenti balneari ancora senza rinnovi delle concessioni Nasso | ‘Abbiamo tutto | ma manca la vocazione turistica’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 marzo 2021) La primavera è ormai alle porte e con l’arrivobelle giornate, nonostante il Covid, si comincia a pensare al mare e alla stagione estiva. Lo scorso anno, proprio a causa della pandemia, il litorale romano ein particolare, ha visto ilesaurito, cosa che non succedeva da diverso tempo: non potendo andare all’estero e con le incertezze dovute al continuo susseguirsi dei Dpcm, i romani avevano preferito non allontanarsi troppo dalla Capitale, prendendo una casa in affitto per un mese o addirittura per tutta l’estate in posti che avrebbero probabilmente ignorato se non ci fosse stata l’emergenza sanitaria. Quest’anno probabilmente si replicherà, visto l’andamento dei contagi: un anno dopo siamo nuovamente in lockdown e, anche se c’è il vaccino, al momento non è per tutti. Occorre quindi prepararsi per una stagione ...