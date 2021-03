Torvaianica | demolizione dell’ex centro Elisabetta e non solo | interventi per 15 milioni | il Comune partecipa al bando del Ministero dei Trasporti

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “Cresce”, la Giunta di Pomezia approva un programma dida 15di euro per la riqualificazione del versante nord del litorale. Tra questi: realizzazione di nuovi alloggi popolari, riqualificazione del Lungomare delle Sirene e realizzazione di due nuovi ponti carrabili. Il progetto di sviluppo “Contribuire alla realizzazione di nuove residenze per far fronte all’emergenza abitativa, riqualificare il territorio attraverso l’eliminazione di aree fatiscenti o abnate e miglioramento dello stato dei luoghi”. Con questo obiettivo, si legge nella nota diffusa dal, la Giunta comunale di Pomezia ha approvato la proposta progettuale “Cresce”: un pacchetto diper la riqualificazione del versante nord del litorale, ...

CorriereCitta : Torvaianica, demolizione dell’ex centro Elisabetta (e non solo): interventi per 15 milioni, il Comune partecipa al… -

Ultime Notizie dalla rete : Torvaianica demolizione

Il Corriere della Città

... quella che vede protagonista lo storico stabilimento balneare di"La Perla Nera". ... Questo prevede ladella scala per costruire una rampa e una pedana di atterraggio per ...... quella che vede protagonista lo storico stabilimento balneare di"La Perla Nera". ... Questo prevede ladella scala per costruire una rampa e una pedana di atterraggio per ...È quindi una storia infinita, quella che vede protagonista lo storico stabilimento balneare di Torvaianica “La Perla Nera ... Questo prevede la demolizione della scala per costruire una rampa e una ...