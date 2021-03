Torna l’inverno | nevica alle porte di Roma Video

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “Marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello” e anche questa volta il proverbio antico non sbaglia. Dal sole e dtemperature primaverili,ditoe in più zone, da Oriolono a Manziana, stando. Sembra strano, eppure è così. Le temperature, nonostante la primavera stia per arrivare, sono calate drasticamente in questi giorni e tra lo stupore di molti stanno cadendo dei fiocchi di neve anche in provincia di. Neve in provincia di: fortite oggi 17 marzo 2021 Poco fa, come rende noto Meteo Lazio, un intenso rovescio di neve è stato segnalato nei pressi di Oriolono, forteta anche a Manziana ...