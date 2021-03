Torino | si torna alla vittoria casalinga Non succedeva dalla scorsa stagione

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilquesto pomeriggio in rimonta contro il Sassuolo ha raggiunto la primainIlquesto pomeriggio in rimonta contro il Sassuolo ha raggiunto la primain. Il successo tra le mura amiche per i granata non si verificava dallo scorso 16 luglio. Le reti di Mandragora e Zaza (doppietta) hanno permessoformazione di Davide Nicola di ribaltare l’iniziale 0-2 di svantaggio maturato nel primo tempo contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Leggi su Calcionews24.com

Il Torino questo pomeriggio in rimonta contro il Sassuolo ha raggiunto la prima vittoria casalinga in stagione. Sassuolo, 17 marzo 2021 - Beffa incredibile del Sassuolo e impresa clamorosa del Torino che torna a 'violare' il primo campo dopo un digiuno che durava dal luglio scorso con il precedente campionato. Sotto di due gol (bis di Berardi), i granata hanno ribaltato il match a pochi ...