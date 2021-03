Torino-Sassuolo | Zaza | “Grande reazione | punti fondamentali Esultanza? Nessuna polemica | vi spiego”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Rimonta fantastica,per il futuro.Inter, D’Ambrosio positivo al Covid-19: salterà il. Il comunicato del clubQueste le parole di Simone, intervenuto al termine del recupero della ventiquattresima giornata di Serie A che ha visto sfidarsi. L'attaccante è stato protagonista assoluto della gara, con due reti che hanno consegnato ai granata tredi fondamentale importanza per la lotta salvezza. Intervistato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, l'ex centravanti proprio dei neroverdi ha parlato del rocambolesco successo firmato dalla sua doppietta da ex.Serie A,3-2:firma la rimonta da ex, stop esterno per i neroverdi. La classifica aggiornataDi ...

SkySport : TORINO-SASSUOLO 3-2 Risultato finale ? ? #Berardi (6') ? #Berardi (38') ? #Zaza (77') ? #Mandragora (87') ? #Zaza (… - SassuoloUS : FINALE | #TorinoSassuolo 3?-2? Che beffa a Torino per i neroverdi. Il Sassuolo subisce la rimonta dei padroni di c… - PremierSportsTV : TORINO COMPLETE THE COMEBACK! ?? 75': Torino 0-2 Sassuolo ?? 92': Torino 3-2 Sassuolo ?? - tereeffe : - AlessandroMort6 : RT @pavanmassimo: Il #sassuolo gioca oggi con il #Torino indovinate con chi gioca sabato sera? Qualcuno tempo fa si lamentò del calendario… -

1 Roberto De Zerbi , allenatore del, parla della clamorosa sconfitta subita in rimonta dalla sua squadra nel recupero di Serie A disputato oggi contro il, per 3 - 2, dopo un vantaggio di due gol: 'Con una squadra ...Roberto De Zerbi è molto deluso, durante l'analisi della sconfitta subita in rimonta col. '... Sono molto arrabbiato' ha detto l'allenatore delai microfoni di Sky Sport. Alla base di ...Il Torino rimonta il Sassuolo da 0-2 a 3-2 nel recupero della 24^ giornata di Serie A, match rinviato a febbraio per il focolaio Covid nel gruppo squadra granata. Dopo un primo tempo firmato dalle ...Davide Nicola, allenatore del Torino, commenta in conferenza stampa il successo rimonta sul Sassuolo: "Una vittoria rocambolesca per come è arrivata.