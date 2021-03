Torino-Sassuolo oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Torino e Sassuolo si affrontano nel recupero valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021. I granata sono reduci da due sconfitte consecutive e devono sfruttare l’occasione per accorciare su Spezia, Benevento e Cagliari. I neroverdi, tornati alla vittoria contro l’Hellas Verona, continuano invece a perseguire il sogno (seppur improbabile) Europa League. Mercoledì 17 marzo alle ore 15.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno guardare l’incontro sul canale satellitare DAZN1 (numero 209). SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021)si affrontano nel recupero valevole per la ventiquattresima giornata di. I granata sono reduci da due sconfitte consecutive e devono sfruttare l’occasione per accorciare su Spezia, Benevento e Cagliari. I neroverdi, tornati alla vittoria contro l’Hellas Verona, continuano invece a perseguire il sogno (seppur improbabile) Europa League. Mercoledì 17 marzo alle ore 15.00 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv su Sky Sport e insu Sky Go. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno guardare l’incontro sulsatellitare DAZN1 (numero 209). SportFace.

