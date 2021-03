Torino-Sassuolo 3-2, Zaza: “Finalmente la reazione che volevamo, sono contento” (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Abbiamo avuto una grande reazione, sono contento di aver aiutato la squadra a ribaltare il risultato. Oggi era una partita importantissima, ma siamo ancora in una brutta zona di classifica. Ci manca un po’ di continuità, il problema è mentale. Non abbiamo reagito spesso nelle difficoltà, oggi c’è stata Finalmente la reazione che volevamo”. Queste le parole dell’attaccante del Torino Simone Zaza dopo il 3-2 sul Sassuolo in rimonta nel recupero della 24^ giornata di Serie A. Una vittoria arrivata grazie anche alla doppietta del centravanti, entrato nel secondo tempo. “Cosa mi ha detto Nicola a fine partita? Il mister è bravo perché fa sentire tutti importanti ed è stato così da subito”, ha concluso Zaza. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Abbiamo avuto una grandedi aver aiutato la squadra a ribaltare il risultato. Oggi era una partita importantissima, ma siamo ancora in una brutta zona di classifica. Ci manca un po’ di continuità, il problema è mentale. Non abbiamo reagito spesso nelle difficoltà, oggi c’è statalache”. Queste le parole dell’attaccante delSimonedopo il 3-2 sulin rimonta nel recupero della 24^ giornata di Serie A. Una vittoria arrivata grazie anche alla doppietta del centravanti, entrato nel secondo tempo. “Cosa mi ha detto Nicola a fine partita? Il mister è bravo perché fa sentire tutti importanti ed è stato così da subito”, ha concluso. SportFace.

