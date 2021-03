Torino-Sassuolo 3-2, rimonta strepitosa dei granata (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quello che sembrava un pomeriggio da incubo per il Torino si è trasformato invece in un sogno. I granata infatti hanno compiuto una rimonta pazzesco contro il Sassuolo, recuperando due gol e andando a vincere una partita importantissima per la classifica. Protagonista a sorpresa uno scatenato Simone Zaza, autore di una doppietta. Il risultato finale, Torino-Sassuolo 3-2, regala dunque 3 punti pesantissimi alla squadra di Nicola. CHE COS’E SUCCESSO DURANTE LA PARTITA? Per i granata la partita inizia subito in salita, con il Sassuolo che si porta subito in vantaggio. Infatti dopo soli 6 minuti di gara Berardi, su perfetto invito di Caputo, realizza la rete del vantaggio emiliano. La reazione granata non si fa attendere con una ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quello che sembrava un pomeriggio da incubo per ilsi è trasformato invece in un sogno. Iinfatti hanno compiuto unapazzesco contro il, recuperando due gol e andando a vincere una partita importantissima per la classifica. Protagonista a sorpresa uno scatenato Simone Zaza, autore di una doppietta. Il risultato finale,3-2, regala dunque 3 punti pesantissimi alla squadra di Nicola. CHE COS’E SUCCESSO DURANTE LA PARTITA? Per ila partita inizia subito in salita, con ilche si porta subito in vantaggio. Infatti dopo soli 6 minuti di gara Berardi, su perfetto invito di Caputo, realizza la rete del vantaggio emiliano. La reazionenon si fa attendere con una ...

