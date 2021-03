Torino-Sassuolo 3-2 | le pagelle di CalcioWeb | rimonta da impazzire dei granata FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Si è concluso il recupero della partita del campionato di Serie A tra, sono arrivate interessanti indicazioni per la zona Europa e salvezza: importante scatto deiverso la permanenza, beffa invece per i neroverdi. Grandissime prestazioni di Berardi e Zaza, è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. Il primo tempo è di marca ospite, il grande protagonista è proprio Berardi, l’attaccante autore di una doppietta tra il 6? ed il 38?. Ilci prova, ma non riesce a riaprire la partita, fino al 72? quando i padroni di casa si giocano la carta a Zaza. E’ proprio l’ex Juventus ad andare in gol 5 minuti più tardi. All’87’ arriva il gol del 2-2, il marcatore è Mandragora. Finita? Macchè. In pieno recupero Zaza sigla il ...