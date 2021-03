Torino Sassuolo 0-1 LIVE: padroni di casa vicinissimi al pareggio (Di mercoledì 17 marzo 2021) Allo stadio Grande Torino, il match valido per il recupero della 24ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Torino e Sassuolo sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Grande Torino”, Torino e Sassuolo si affrontano nel match valido per il recupero della 24ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Torino Sassuolo 0-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? Tiro di Toljan – Ci prova il numero 22 neroverde cn una conclusione dalla fascia bloccata facilmente da Sirigu 6? GOL DI BERARDI – Djuricic mette in mezzo dal lato corto dell’area per Caputo che appoggia di testa per l’accorrente Berardi il quale gira la palla in rete trafiggendo Sirigu. 8? Sanitari in campo – Duro scontro a ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Allo stadio Grande, il match valido per il recupero della 24ª giornata di Serie A 2020/2021 trasintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Grande”,si affrontano nel match valido per il recupero della 24ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 2? Tiro di Toljan – Ci prova il numero 22 neroverde cn una conclusione dalla fascia bloccata facilmente da Sirigu 6? GOL DI BERARDI – Djuricic mette in mezzo dal lato corto dell’area per Caputo che appoggia di testa per l’accorrente Berardi il quale gira la palla in rete trafiggendo Sirigu. 8? Sanitari in campo – Duro scontro a ...

