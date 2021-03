Tommaso Zorzi, l’indiscrezione sulla nuova fiamma: con chi è stato beccato- FOTO (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tommaso Zorzi intercettato in bella compagnia dai paparazzi. Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip pizzicato con un personaggio che nella casa c’è entrato per qualche minuto. Sono stati… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 17 marzo 2021)intercettato in bella compagnia dai paparazzi. Il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip pizzicato con un personaggio che nella casa c’è entrato per qualche minuto. Sono stati… Questo articolo èpubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

redazioneiene : Lo preferite con il cravattino nero o con il pigiamino blu? In studio con @lapinella e @NicoSavi ci sarà anche… - redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l’attesissimo scherzo di… - redazioneiene : Per stasera è tutto! Grazie per averci seguito. #LeIene tornano venerdì in prima serata su Italia1, vi lasciamo con… - anitram39126789 : RT @blublu39: @tommaso_zorzi TOMMMASSOOOOOO AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAH - anitram39126789 : RT @liamscare: @tommaso_zorzi TOMMASO COSÌ NON NE USCIAMO LO SO CHE MENTRE SCRIVEVI QUESTO TWEET INDOSSAVI IL PIGIAMA DELLA DISCORDIA https… -