Tommaso Zorzi, la foto di Francesco Oppini scatena il putiferio: “Potevi risparmiartela” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tommaso Zorzi, dal GF Vip all’Isola dei Famosi. Ed è pure finito a Le Iene suo malgrado perché è stato vittima di uno scherzone che è andato in onda proprio l’altra sera. Ma non solo tv: il successo dell’influencer e vincitore del quinto reality show ambientato a Cinecittà passa ovviamente anche per i social. Su Instagram Tommy è seguitissimo: conta oltre 1 milione e 800mila follower che, se continua così, sono destinati ad aumentare nel futuro più prossimo. Ai fan racconta le sue giornate con quell’ironia che da sempre lo contraddistingue e non di rado si mostra con le persone con cui ha più legato durante l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Francesco Oppini e Stefania Orlando su tutti. Ma nelle ultime ore Tommaso si è sentito escluso dai suoi amici.



In realtà scherzava, ma ha comunque ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021), dal GF Vip all’Isola dei Famosi. Ed è pure finito a Le Iene suo malgrado perché è stato vittima di uno scherzone che è andato in onda proprio l’altra sera. Ma non solo tv: il successo dell’influencer e vincitore del quinto reality show ambientato a Cinecittà passa ovviamente anche per i social. Su Instagram Tommy è seguitissimo: conta oltre 1 milione e 800mila follower che, se continua così, sono destinati ad aumentare nel futuro più prossimo. Ai fan racconta le sue giornate con quell’ironia che da sempre lo contraddistingue e non di rado si mostra con le persone con cui ha più legato durante l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia.e Stefania Orlando su tutti. Ma nelle ultime oresi è sentito escluso dai suoi amici.In realtà scherzava, ma ha comunque ...

Advertising

redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - redazioneiene : Lo preferite con il cravattino nero o con il pigiamino blu? In studio con @lapinella e @NicoSavi ci sarà anche… - redazioneiene : Per stasera è tutto! Grazie per averci seguito. #LeIene tornano venerdì in prima serata su Italia1, vi lasciamo con… - obvae_ : RT @zorzetta2: Com’è il tuo rapporto con Tommaso Zorzi ora? Io amo gli zorzetta e amo Crocc #tzvip @AndreaZelletta - MaVadoAlMc : @RitaEsau1 @Fedez @tommaso_zorzi @saluis97 Amò ma Tommaso non sa dire di no... troverà tempo -