Tommaso Zorzi, il montepremi in beneficenza: a chi ha donato il suo premio del GF Vip (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tommaso Zorzi ha vinto il montepremi di 100mila euro trionfando alla grande nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma ha annunciato di aver devoluto l'intera somma in beneficenza. Ecco a chi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 marzo 2021)ha vinto ildi 100mila euro trionfando alla grande nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma ha annunciato di aver devoluto l'intera somma in. Ecco a chi ...

Advertising

redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - redazioneiene : Lo preferite con il cravattino nero o con il pigiamino blu? In studio con @lapinella e @NicoSavi ci sarà anche… - redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l’attesissimo scherzo di… - amati_89 : RT @redazioneiene: Per stasera è tutto! Grazie per averci seguito. #LeIene tornano venerdì in prima serata su Italia1, vi lasciamo con le f… - amati_89 : RT @Giulia43724667: “Tommaso Zorzi ha scelto di lanciare la sua linea di sex toys con MySecretCase per affermare insieme una sessualità lib… -