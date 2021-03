Tiro con l’arco, Grand Prix: ottimo avvio degli azzurri. Alessandro Paoli è primo, Galiazzo 13esimo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Possono sorridere gli azzurrri in avvio di European Grand Prix di Porec. Protagonista di giornata nell’arco olimpico Alessandro Paoli che con i suoi 685 punti ha chiuso al primo posto distanziando di 10 punti il turco Mete Gazoz, secondo. L’azzurro accede direttamente al terzo turno eliminatorio, dove venerdì affronterà il vincente del match tra Cerni (Cro) e Dukon (Svk). Definiti anche gli appuntamenti degli altri azzurri: Marco Galiazzo, 13° con 661 punti, se la vedrà ai 24esimi con il vincente del match Machan (Svk)-Jacquey (Fra); Federico Musolesi, 18° con 658, con il vincente tra Ivanytskyy (Ukr) e Rezek (Cro); Marco Morello, 25° con 655, con il vincente tra Kalapurayil (Sui) e Ayd?n (Tur); Yuri Belli, 36° con ... Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) Possono sorridere gli azzurrri indi Europeandi Porec. Protagonista di giornata nelolimpicoche con i suoi 685 punti ha chiuso alposto distanziando di 10 punti il turco Mete Gazoz, secondo. L’azzurro accede direttamente al terzo turno eliminatorio, dove venerdì affronterà il vincente del match tra Cerni (Cro) e Dukon (Svk). Definiti anche gli appuntamentialtri: Marco, 13° con 661 punti, se la vedrà ai 24esimi con il vincente del match Machan (Svk)-Jacquey (Fra); Federico Musolesi, 18° con 658, con il vincente tra Ivanytskyy (Ukr) e Rezek (Cro); Marco Morello, 25° con 655, con il vincente tra Kalapurayil (Sui) e Ayd?n (Tur); Yuri Belli, 36° con ...

