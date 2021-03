Tim e WeSchool insieme per la scuola, la didattica digitale fondamentale per le lezioni in presenza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Le tecnologie rappresentano un’opportunità per la scuola. Gli insegnanti ne sono convinti. E guardano ai nuovi strumenti tecnologici come a una grande opportunità per rendere la didattica digitale ancora più coinvolgente ed efficace per l’apprendimento a distanza ma anche in presenza. È quanto emerge da un’indagine Censis rivolta ai primi 5mila iscritti al corso gratuito “Nuovi Docenti Digitali – La didattica integrata per le scuole aperte”. Il corso è stato svolto da WeSchool nell’ambito del progetto Operazione Risorgimento digitale in linea con il protocollo d’intesa triennale Tim–Ministero dell’Istruzione finalizzato ad accelerare il processo di digitalizzazione delle scuole italiane. Una trasformazione che, con la pandemia, ha avuto una forte accelerazione ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Le tecnologie rappresentano un’opportunità per la. Gli insegnanti ne sono convinti. E guardano ai nuovi strumenti tecnologici come a una grande opportunità per rendere laancora più coinvolgente ed efficace per l’apprendimento a distanza ma anche in. È quanto emerge da un’indagine Censis rivolta ai primi 5mila iscritti al corso gratuito “Nuovi Docenti Digitali – Laintegrata per le scuole aperte”. Il corso è stato svolto danell’ambito del progetto Operazione Risorgimentoin linea con il protocollo d’intesa triennale Tim–Ministero dell’Istruzione finalizzato ad accelerare il processo di digitalizzazione delle scuole italiane. Una trasformazione che, con la pandemia, ha avuto una forte accelerazione ...

