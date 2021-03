TheShow | «Dopo i video ora ci diamo ai podcast»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Nei primi minuti c'è la chiamata a una farmacista via via più incredula, a cui vengono chiesti ragguagli su presunti strani chip all'interno di una mascherina. Poco più avanti tocca a un signore che passa dallo scocciato allo sconcertato: finirà per subire gli insulti di un assistente vocale insolente mentre prova, invano, a disattivare una tariffa bizzarra intitolata a Bill Gates. Così, tra scherzi telefonici in successione e chiacchiere assortite a volontà, scorre via veloce l'episodio di debutto di «Complottisti domestici», il nuovooriginale di Spotify disponibile sulla piattaforma dal 18 marzo e ascoltato da Panorama in anteprima. Come il titolo suggerisce, si concentra sulle ipotesi dominanti di cospirazioni presunte, supposti segreti nascosti, fake news inaffondabili, trame sotterranee di qualche oscuro, ignoto potere forte. Dal 5G, il protagonista della ...