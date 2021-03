The Man Who Sold His Skin: il film tunisino candidato all’Oscar (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Tunisia conquista la sua prima nomination agli Academy Awards con il film The Man Who Sold His Skin del regista Kaouther Ben Hania, e presentato lunedì per essere tra i nominati per la 93a edizione degli Academy Awards come miglior lungometraggio internazionale. Chi saranno gli avversari di The Man Who Sold His Skin? Il film è selezionato con “Quo Vadis, Aida?” Dalla Bosnia ed Erzegovina; “Another Round” dalla Danimarca; “Better Days” da Hong Kong; “Collettivo” dalla Romania; e “L’uomo che vendette la sua pelle” dalla Tunisia. Le nomination Lunedì, le nomination di “Mank” di David Fincherha avuto 10 candidature per non parlare della prima volta due donne – Chloe Zhao ed Emerald Fennell – hanno ricevuto lacandidatura per il miglior regista. I ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Tunisia conquista la sua prima nomination agli Academy Awards con ilThe Man WhoHisdel regista Kaouther Ben Hania, e presentato lunedì per essere tra i nominati per la 93a edizione degli Academy Awards come miglior lungometraggio internazionale. Chi saranno gli avversari di The Man WhoHis? Ilè selezionato con “Quo Vadis, Aida?” Dalla Bosnia ed Erzegovina; “Another Round” dalla Danimarca; “Better Days” da Hong Kong; “Collettivo” dalla Romania; e “L’uomo che vendette la sua pelle” dalla Tunisia. Le nomination Lunedì, le nomination di “Mank” di David Fincherha avuto 10 candidature per non parlare della prima volta due donne – Chloe Zhao ed Emerald Fennell – hanno ricevuto lacandidatura per il miglior regista. I ...

Advertising

acmilan : ?? Franck Kessie ?? The Every-where Man is yet again the @emirates MVP ?? Uomo ovunque, come sempre: è Franck l'MVP d… - marco_bal99 : RT @talido4U: Alle prime 3 note stavano già ballando tutti. Indimenticabile il mazzo di fiori: una clava This Charming Man??The Smiths https… - 0102Carlotta : @DHades88 @downeyjessevans Bellissimi quelli di Ant man and the wasp ???? - cdpln_fh : @MetaErmal è un caso che 'un altro sole' mi abbia fatto pensare a 'the dream of a ridicolus man' di Dostoevskij? #tribuurbana - Giulia08390249 : RT @ALICIAERAZO: Donald J. Trump the greatest President of America, a man of light and a warrior of the peoples of the world !! Donald J.Tr… -