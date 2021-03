The Lord of the Rings: Gollum mostrerà finalmente il gameplay al Future Games Show (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Future Games Show Spring Showcase è proprio dietro l'angolo. L'evento, che è previsto per il 25 marzo, secondo quanto riportato mostrerà 40 giochi durante tutta la sua durata. Ma mentre la maggior parte dello spettacolo è ancora un segreto, sono emersi alcuni interessanti dettagli per quanto riguarda il pre-Show. Questo segmento preliminare sarà focalizzato sullo sviluppatore Daedalic Entertainment e sui suoi giochi. La durata della sessione di circa 15 minuti ospiterà sette titoli dello studio e ciò include l'uscita di uno dei titoli più attesi, ovvero The Lord of the Rings: Gollum. Il gioco è stato annunciato circa due anni fa e arriverà sia su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch che su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 17 marzo 2021) IlSpringcase è proprio dietro l'angolo. L'evento, che è previsto per il 25 marzo, secondo quanto riportato40 giochi durante tutta la sua durata. Ma mentre la maggior parte dello spettacolo è ancora un segreto, sono emersi alcuni interessanti dettagli per quanto riguarda il pre-. Questo segmento preliminare sarà focalizzato sullo sviluppatore Daedalic Entertainment e sui suoi giochi. La durata della sessione di circa 15 minuti ospiterà sette titoli dello studio e ciò include l'uscita di uno dei titoli più attesi, ovvero Theof the. Il gioco è stato annunciato circa due anni fa e arriverà sia su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch che su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. ...

DOOM: The Ancient Gods parte 2 raccontato da id Software e dai suoi creatori

Una lunga intervista a id Software piena di dettagli e informazioni sulla seconda parte di DOOM: The Ancient Gods e su alcuni recenti avvenimenti.. All'inizio di marzo abbiamo avuto la fortuna di ...

The Lord of the Rings: Gollum sta per tornare: ecco quando

The Lord Of The Rings: Gollum di Daedalic Entertainment dovrebbe finalmente mostrarsi durante un evento atteso la prossima settimana.

The Lord of the Rings: Gollum sta per tornare: ecco quando The Lord Of The Rings: Gollum di Daedalic Entertainment dovrebbe finalmente mostrarsi durante un evento atteso la prossima settimana.

Una lunga intervista a id Software piena di dettagli e informazioni sulla seconda parte di DOOM: The Ancient Gods e su alcuni recenti avvenimenti.. All'inizio di marzo abbiamo avuto la fortuna di ...