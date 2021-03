The Falcon and The Winter Soldier uniti su Disney + contro una nuova minaccia globale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sebastian Stan e Anthony Mackie Non si spegne la sete Marvel per Disney + che, dopo il recente lancio di WandaVision, rispolvera altri supereroi di quell’universo nella nuova miniserie The Falcon and The Winter Soldier, disponibile sulla piattaforma streaming da venerdì 19 marzo. The Falcon è Sam Wilson, a cui presta il volto Anthony Mackie, mentre il soldato d’inverno è Bucky Barnes, interpretato da Sebastian Stan: i due, che si erano riuniti nei momenti finali di Avengers: Endgame, si troveranno coinvolti in una missione inaspettata che potrebbe colpirli molto da vicino, destinata di sicuro a mettere alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza; decideranno così di allearsi e fare squadra, o meglio, di lavorare insieme. Nella narrazione ampio spazio sarà ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sebastian Stan e Anthony Mackie Non si spegne la sete Marvel per+ che, dopo il recente lancio di WandaVision, rispolvera altri supereroi di quell’universo nellaminiserie Theand The, disponibile sulla piattaforma streaming da venerdì 19 marzo. Theè Sam Wilson, a cui presta il volto Anthony Mackie, mentre il soldato d’inverno è Bucky Barnes, interpretato da Sebastian Stan: i due, che si erano rinei momenti finali di Avengers: Endgame, si troveranno coinvolti in una missione inaspettata che potrebbe colpirli molto da vicino, destinata di sicuro a mettere alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza; decideranno così di allearsi e fare squadra, o meglio, di lavorare insieme. Nella narrazione ampio spazio sarà ...

