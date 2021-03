The Falcon and The Winter Soldier: la serie Marvel avrà una seconda stagione? (Di mercoledì 17 marzo 2021) In attesa del lancio il 19 marzo, Kevin Feige ha anticipato che The Falcon and The Winter Soldier potrebbe avere una seconda stagione o essere collegata ad altri progetti MCU. Tutti fremono in attesa di The Falcon and The Winter Soldier, la nuova serie Marvel che sarà disponibile dal 19 marzo su Disney+, e intanto Kevin Feige ha fonrito qualche anticipazione sul futuro di Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/The Winter Soldier, facendo intendere che probabilmente lo show avrà una seconda stagione. In una recente intervista con EW, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato dell'imminente The ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021) In attesa del lancio il 19 marzo, Kevin Feige ha anticipato che Theand Thepotrebbe avere unao essere collegata ad altri progetti MCU. Tutti fremono in attesa di Theand The, la nuovache sarà disponibile dal 19 marzo su Disney+, e intanto Kevin Feige ha fonrito qualche anticipazione sul futuro di Sam Wilson/e Bucky Barnes/The, facendo intendere che probabilmente lo showuna. In una recente intervista con EW, il presidente deiStudios Kevin Feige ha parlato dell'imminente The ...

