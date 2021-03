The Essex Serpent, Tom Hiddleston nel cast della serie Apple TV+ (Di mercoledì 17 marzo 2021) The Essex Serpent, Tom Hiddleston sarà nel cast della serie di Apple TV+ con Claire Danes. Continua la strategia di Apple TV+ nella produzione di serie con attori immediatamente riconoscibili. Dopo l’addio di Keira Knightley e l’ingresso di Claire Danes di Homeland, The Essex Serpent potrà contare su un altro attore popolare: Tom Hiddleston, noto al mondo seriale per The Night Manager, ma ancora più noto per il ruolo di Loki interpretato nell’universo Marvel, e presto in arrivo con una miniserie in solitaria su Disney+. THe Essex Serpent è una serie che si ispira all’omonimo romanzo di Sarah Perry. E’ scritta da Anna ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 17 marzo 2021) The, Tomsarà neldiTV+ con Claire Danes. Continua la strategia diTV+ nella produzione dicon attori immediatamente riconoscibili. Dopo l’addio di Keira Knightley e l’ingresso di Claire Danes di Homeland, Thepotrà contare su un altro attore popolare: Tom, noto al mondo seriale per The Night Manager, ma ancora più noto per il ruolo di Loki interpretato nell’universo Marvel, e presto in arrivo con una miniin solitaria su Disney+. THeè unache si ispira all’omonimo romanzo di Sarah Perry. E’ scritta da Anna ...

