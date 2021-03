The Essex Serpent: Tom Hiddleston affianca Claire Danes nella serie Apple TV+ (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tom Hiddleston affiancherà Claire Danes, protagonista della miniserie Apple TV+ The Essex Serpent, adattamento del romanzo di Sarah Perry. La star Tom Hiddleston affiancherà Claire Danes nella serie Apple TV+ The Essex Serpent, adattamento del romanzo di Sarah Perry del 2016. Claire Danes, che interpreta la protagonista della serie, ha rimpiazzato Keira Knightley dopo l'uscita di scena dell'attrice inglese a febbraio. La serie The Essex Serpent sarà scritta da Anna Symon, autrice in passato di Mrs. Wilson, e diretta da Clio Barnard. Al ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tomaffiancherà, protagonista della miniTV+ The, adattamento del romanzo di Sarah Perry. La star TomaffiancheràTV+ The, adattamento del romanzo di Sarah Perry del 2016., che interpreta la protagonista della, ha rimpiazzato Keira Knightley dopo l'uscita di scena dell'attrice inglese a febbraio. LaThesarà scritta da Anna Symon, autrice in passato di Mrs. Wilson, e diretta da Clio Barnard. Al ...

