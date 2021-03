Tg Cinema, edizione del 17 marzo 2021 (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’Italia verso la conquista degli Oscar. Laura Pausini candidata alla 93esima edizione nella categoria Miglior canzone originale con ‘Io Sì (Seen)’, brano del film Netflix ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti con Sophia Loren, e ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone con due candidature: Migliori costumi e Miglior trucco e acconciatura. In questa edizione particolare a causa della pandemia rivoluzione in casa Academy Award. Per la prima volta nella storia quasi centenaria degli Academy due donne sono candidate contemporaneamente nella cinquina dedicata alla Miglior regia. E sono Chloe Zhao per ‘Nomadland’ ed Emerald Fennell per ‘Promising Young Woman’. A guidare la lista dei candidati con dieci nomination è ‘Mank’, il film Netflix di David Fincher. La pellicola, tra le tante, è nominata a Miglior film, Miglior regia, Miglior attore protagonista per Gary Oldman e Miglior attrice non protagonista per Amanda Seyfried. I vincitori saranno svelati il 25 aprile. PETER PAN & WENDY, PRIMO CIAK A VANCOUVER DEL FILM DISNEY Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’Italia verso la conquista degli Oscar. Laura Pausini candidata alla 93esima edizione nella categoria Miglior canzone originale con ‘Io Sì (Seen)’, brano del film Netflix ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti con Sophia Loren, e ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone con due candidature: Migliori costumi e Miglior trucco e acconciatura. In questa edizione particolare a causa della pandemia rivoluzione in casa Academy Award. Per la prima volta nella storia quasi centenaria degli Academy due donne sono candidate contemporaneamente nella cinquina dedicata alla Miglior regia. E sono Chloe Zhao per ‘Nomadland’ ed Emerald Fennell per ‘Promising Young Woman’. A guidare la lista dei candidati con dieci nomination è ‘Mank’, il film Netflix di David Fincher. La pellicola, tra le tante, è nominata a Miglior film, Miglior regia, Miglior attore protagonista per Gary Oldman e Miglior attrice non protagonista per Amanda Seyfried. I vincitori saranno svelati il 25 aprile. PETER PAN & WENDY, PRIMO CIAK A VANCOUVER DEL FILM DISNEY

Ultime Notizie dalla rete : Cinema edizione Teatro, al via 'Milano per Gaber': sei imperdibili serate online La rassegna sarà aperta giovedì 18 marzo da una grande interprete del cinema e del teatro italiano:... Dopo il grande riscontro della prima edizione, " Omaggio a G " Io ci sono " vedrà avvicendarsi sul ...

Far East in Progress, il cinema d'Oriente incontra quella d'Europa Compatibilmente con le direttive sanitarie, la formula operativa sarà double face: l'edizione 2021 avrà luogo dal 16 al 18 giugno in forma digitale e fisica (verrebbe quasi voglia di dire 'analogica')...

L’Isola del cinema apre l’edizione speciale con “Sustainable Nation” L'agone Dog Film Festival: iscrizioni aperte alla prima edizione Dog Film Festival è la prima prima edizione della rassegna cine-letteraria dedicata all ... Si possono iscrivere lungometraggi per il cinema e la tv, anche di animazione o in versione seriale, ...

Eagle Pictures: le novità home video di aprile 2021 Una nuova e definitiva edizione di uno dei film più importanti del cinema italiano, in cui Matteo Garrone riprende in mano il suo capolavoro, ritoccandone alcune scene per dare un significato più ...

