Tensione alle stelle tra Usa e Russia | Biden definisce Putin un assassino

(Di mercoledì 17 marzo 2021) “Lei conosce Vladimir. Pensa che sia un killer?”, “si, lo penso”. Poche parole sufficienti a far tremare gli equilibri internazionali. Durante un’intervista rilasciata all’Abc americana, il presidente degli Stati Uniti Joeha pubblicamente definitoun. La conversazione, ovviamente, non ci ha messo molto a fare il giro del mondo. Così come non ha tardato ad arrivare la risposta dal Cremlino: “Le parole disono frutto di isteria provocata dalla debolezza”, ha scritto il presidente del parlamento russo Vyacheslav Volodin sul suo canale Telegram. Ma come sono arrivati a questo?, l’accusa americana Tutto è iniziato con un’accusa americana nei confronti del governo russo. Pochi giorni fa è stato diffuso un rapporto ...