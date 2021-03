Tennis, Lorenzo Musetti batte Schwartzman: “Nottata incredibile, non dormirò per l’adrenalina” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lorenzo Musetti si è reso protagonista di una strepitosa impresa al primo turno del torneo ATP 500 di Acapulco. Il Tennista italiano ha sconfitto l’argentino Diego Schwartzman in tre set: 6-3, 2-6, 6-4 in favore del toscano. Il nostro portacolori ha commentato a caldo, come riporta Ubi Tennis: “È stata davvero una Nottata incredibile: sapevo che Diego avrebbe combattuto fino alla fine, anche se ero in vantaggio 5-1. Nell’ultimo game ero un po’ stanco e quei tre aces credo siano stati la chiave della partita. È molto difficile per me spiegare le emozioni che sto vivendo, credo che questa notte sarà molto complicato dormire con tutta l’adrenalina che ho in corpo”. L’azzurro prosegue: “Lui è un giocatore solidissimo, il suo colpo migliore è il rovescio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021)si è reso protagonista di una strepitosa impresa al primo turno del torneo ATP 500 di Acapulco. Ilta italiano ha sconfitto l’argentino Diegoin tre set: 6-3, 2-6, 6-4 in favore del toscano. Il nostro portacolori ha commentato a caldo, come riporta Ubi: “È stata davvero una: sapevo che Diego avrebbe combattuto fino alla fine, anche se ero in vantaggio 5-1. Nell’ultimo game ero un po’ stanco e quei tre aces credo siano stati la chiave della partita. È molto difficile per me spiegare le emozioni che sto vivendo, credo che questa notte sarà molto complicato dormire con tuttache ho in corpo”. L’azzurro prosegue: “Lui è un giocatore solidissimo, il suo colpo migliore è il rovescio ...

