Tennis | Atp Acapulco | Musetti batte Schwartzman e vola agli ottavi

(Di mercoledì 17 marzo 2021), 17 mar. - (Adnkronos) - Impresa di Lorenzonel primo turno del torneo Atp 500 di(cemento, montepremi 1.053.560 dollari). Il 19enne azzurro, numero 120 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto l'argentino Diego, numero 9 del ranking Atp e terza testa di serie, con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-4 dopo due ore e 22 minuti. “C'è molto lavoro, molto sacrificio e credo di avere le lacrimeocchi”, ha detto il giovane toscano nell'intervista in campo dopo l'abbraccio a coach Simone Tartarini. “E' stata la miglior partita che abbia mai giocato. Sono davvero orgoglioso di me stesso ma ora lavorerò ancora di più e mi concentrerò sui prossimi match”.affronterà lo statunitense Frances ...

Advertising

effedandrea : #Atp tour, notte magica per #Musetti che fa l'impresa ad #Acapulco: Lorenzo mette a segno la prima vittoria su un t… - Sport_Fair : Ha sconfitto #Thiem ai 16esimi di finale del torneo ATP di Dubai. E' sudafricano, ha un passato da rugbista e tifa… - lorenzofares : La cosa che è riuscita peggio oggi a @denis_shapo ???? è il lancio di palla sul servizio ?? Per il resto, perfetto da… - sportli26181512 : Musetti, all'ATP Acapulco 2021 supera Schwartzman: 1^ vittoria contro top 10: Grande prestazione del classe 2002 di… - giornaleradiofm : Tennis: Acapulco; impresa Musetti, eliminato Schwartzman: (ANSA) - ROMA, 17 MAR - Un'impresa quella messa a segno d… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Atp

OA Sport

... al rientro nel circuito dopo gli Australian Open, che si è aggiudicato per 7 - 5 6 - 2, in poco meno di un'ora e mezza di gioco, il derby tricolore contro Stefano Travaglia, n.68. Per il 33enne ...Il tennista 19enne di Carrara, n.120 del circuito, nel primo turno dell'Abierto Mexicano Telcel torneo sul cemento di Acapulco, ha battuto l'argentino Diego Schwartzman , n.9e terza testa di ...Acapulco, 17 mar. - (Adnkronos) - Impresa di Lorenzo Musetti nel primo turno del torneo Atp 500 di Acapulco (cemento, montepremi 1.053.560 dollari). Il 19enne azzurro, numero 120 del mondo e ...Lloyd Harris, il sudafricano che ha sconfitto Thiem al torneo ATP di Dubai: dalla passione per il Tottenham a quella per la musica ...