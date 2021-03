Tennis | Atp Acapulco | Musetti batte Schwartzman e vola agli ottavi

(Di mercoledì 17 marzo 2021), 17 mar. – (Adnkronos) – Impresa di Lorenzonel primo turno del torneo Atp 500 di(cemento, montepremi 1.053.560 dollari). Il 19enne azzurro, numero 120 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto l’argentino Diego, numero 9 del ranking Atp e terza testa di serie, con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-4 dopo due ore e 22 minuti. ‘C’è molto lavoro, molto sacrificio e credo di avere le lacrimeocchi”, ha detto il giovane toscano nell’intervista in campo dopo l’abbraccio a coach Simone Tartarini. ‘E’ stata la miglior partita che abbia mai giocato. Sono davvero orgoglioso di me stesso ma ora lavorerò ancora di più e mi concentrerò sui prossimi match”.affronterà lo statunitense ...

Il Dubai Duty FreeChampionships 2021 , torneo dell'Tour 500, sta regalando tanto spettacolo e non mancano di certo i colpi di scena. Il più eclatante di tutti, al momento, riguarda la sconfitta di Dominic ...... al rientro nel circuito dopo gli Australian Open, che si è aggiudicato per 7 - 5 6 - 2, in poco meno di un'ora e mezza di gioco, il derby tricolore contro Stefano Travaglia, n.68. Per il 33enne ...Acapulco, 17 mar. - (Adnkronos) - Impresa di Lorenzo Musetti nel primo turno del torneo Atp 500 di Acapulco (cemento, montepremi 1.053.560 dollari). Il 19enne azzurro, numero 120 del mondo e ...Lloyd Harris, il sudafricano che ha sconfitto Thiem al torneo ATP di Dubai: dalla passione per il Tottenham a quella per la musica ...