Tempesta d'amore, anticipazioni 18 marzo: la furia di Paul (Di mercoledì 17 marzo 2021) Continua l'appuntamento con la soap opera Tedesca Tempesta d'amore, che stasera nella fascia preserale di Rete 4, andrà in onda con un nuovo episodio ricco di sorprese e colpi di scena. Scopriamo insieme qualche anticipazione in più a riguardo. Tempesta d'amore, anticipazioni 18 marzo Rosalie avrebbe un'idea in mente per la sua campagna pubblicitaria, e per questo motivo vorrebbe utilizzare Paul come modello maschile. Ma non appena il ragazzo viene a conoscenza che dovrebbe indossare un costume molto ridicolo per fare le riprese, si arrabbierà tantissimo. A quel punto però alla Engel verrà in mente un idee, che potrebbe risolvere il tutto. Robert farà notare a Werner che Christoph ha pienamente ragione: sarebbe stata proprio Ariane a rovinare il bellissimo evento, che ...

