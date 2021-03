Tedesco: ‘Amo Salerno ma no a strumentalizzazioni col mio nome’ (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Ho dato la mia disponibilità all’ascolto perché amo Salerno ma non voglio che si strumentalizzi il mio nome sull’altare di interessi personali o ancora peggio lo si utilizza per barattare un consigliere piuttosto che un assessorato. Sono orgoglioso di rappresentare la mia città se ci sono le condizioni per fare la politica come la intendo io”. A dirlo l’avvocato salernitano Michele Tedesco il nome sul quale, per le prossime elezioni comunali del settembre 2021, la grande coalizione (dal centro destra all’area moderata e riformista dell’attuale consiglio comunale di Salerno) intenderebbe puntare per provare a vincere ed a conquistare Palazzo di Città. Professionista noto e stimato, Tedesco, in una intervista televisiva, ha ribadito con forza il suo pensiero sull’argomento e su una sua ipotetica candidatura ma ha messo ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 17 marzo 2021) “Ho dato la mia disponibilità all’ascolto perché amoma non voglio che si strumentalizzi il mio nome sull’altare di interessi personali o ancora peggio lo si utilizza per barattare un consigliere piuttosto che un assessorato. Sono orgoglioso di rappresentare la mia città se ci sono le condizioni per fare la politica come la intendo io”. A dirlo l’avvocato salernitano Micheleil nome sul quale, per le prossime elezioni comunali del settembre 2021, la grande coalizione (dal centro destra all’area moderata e riformista dell’attuale consiglio comunale di) intenderebbe puntare per provare a vincere ed a conquistare Palazzo di Città. Professionista noto e stimato,, in una intervista televisiva, ha ribadito con forza il suo pensiero sull’argomento e su una sua ipotetica candidatura ma ha messo ...

diocianobattero : @sucKstsukkidIcK SI AMO FACCIO TEDESCO A SCUOLA E POSSSO ASSIICURARTI CHE DIE NON E' UGUALE A DER O DAS - mikatchingaa : @mxthehamster ti amo tantissimo mini, anche te sei la cosa più bella e tenera che abbia visto?? quando parli il tede… - bubijoonie : non mi ha interrogata. stava per chiamarmi ma ha saputo che ero già stata interrogata in tedesco e non era andata b… - LuciaAmendola3 : Da TEDESCO vi spiego perché AMO L'ITALIA | IL PAESE PIU' BELLO DEL MONDO... - lacmagiur : Da TEDESCO vi spiego perché AMO L'ITALIA | IL PAESE PIU' BELLO DEL MONDO... -

Ultime Notizie dalla rete : Tedesco ‘Amo Chiara Francini: «Scrivere è l’atto più coraggioso e incosciente della vita» Corriere della Sera