Team New Zealand vince l’America’s Cup per la quarta volta. Luna Rossa si arrende 7-3 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il sogno di Luna Rossa finisce qui. Team New Zealand vince gara-10, chiude la serie sul 7-3 e conquista la America’s Cup per la quarta volta nella sua storia dopo i sigilli del 1995, 2000, 2017. I Kiwi difendono il trofeo sportivo più antico al mondo e possono festeggiare nella baia di Auckland, l’equipaggio italiano non è riuscito a espugnare il Golfo di Hauraki (uno dei grandi templi dello sport mondiale) e la favola è purtroppo senza lieto fine. Dopo aver demolito American Magic e Ineos Uk in Prada Cup, si sperava che i ragazzi dello skipper Max Sirena riuscissero a fare saltare il banco contro il favorito Defender e hanno tenuto botta fino al 3-3. Successivamente qualche errore di troppo e un po’ di sfortuna hanno frenato la flotta del patron Patrizio Bertelli, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il sogno difinisce qui.Newgara-10, chiude la serie sul 7-3 e conquista la America’s Cup per lanella sua storia dopo i sigilli del 1995, 2000, 2017. I Kiwi difendono il trofeo sportivo più antico al mondo e possono festeggiare nella baia di Auckland, l’equipaggio italiano non è riuscito a espugnare il Golfo di Hauraki (uno dei grandi templi dello sport mondiale) e la favola è purtroppo senza lieto fine. Dopo aver demolito American Magic e Ineos Uk in Prada Cup, si sperava che i ragazzi dello skipper Max Sirena riuscissero a fare saltare il banco contro il favorito Defender e hanno tenuto botta fino al 3-3. Successivamente qualche errore di troppo e un po’ di sfortuna hanno frenato la flotta del patron Patrizio Bertelli, ...

Advertising

RaiPlay : ?? Il vento instabile del golfo di Hauraki tradisce ancora #LunaRossa. Ora il punteggio è 6-3 per Team New Zealand.… - Agenzia_Ansa : La barca italiana Luna Rossa ha vinto la seconda regata della finale di Coppa America di vela, tenuta nella baia di… - Agenzia_Ansa : Rimane in parità la sfida tra Luna Rossa e New Zealand: adesso sono 3-3. Il team italiano si è aggiudicato la prima… - LalliVincenzo : RT @miss0uri4: Congratulazioni a team New Zealand!?? @lunarossa grazie ragazzi! Prima o poi... ?????? #AmericasCup - DellaUomo : VELA - AMERICA'S CUP Emirates Team New Zealand vince anche race 10. La Coppa America resta in Nuova Zelanda. Tanti… -