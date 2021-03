Taranto | accusa | truffa su forniture di mascherine alla protezione civile del Lazio | sei arresti Nucleo di polizia economico-finanziaria

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Sei persone aglidomiciliari. Operazione della Guardia di finanza, comando provinciale di, su ipotesi dinella fornitura di dispositivi diindividualedele a varie imprese, riciclaggio ed autoriciclaggio. Sequestri di beni per quattro milioni di euro circa. Accuse a vario titolo. Ai domiciliari: Giacomo De Bellis, Antonio Formaro, Raffaele Buovolo, Francesco Oliviero, Pietro Rosati e Luciano Giorgetti. L’inchiesta è quella che ha come filone principale l’ipotesi diin firnitura di dpi (dispositivi diindividuale)della Regione. Al centro ...

