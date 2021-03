Tanzania | è morto il presidente John Magufuli

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ildella, èall’età di 61 anni. Il decesso sarebbe avvenuto per problemi cardiaci. ROMA – Ildellaall’età di 61 anni. La notizia della scomparsa del politico è stata data dalla viceSamia Suluhu Hassan. Ufficialmente il numero uno del Paese è deceduto per problemi cardiaci, ma le autorità locali hanno preferito mantenere il massimo riserbo sulla morte e non dare ulteriori notizie. Notizia in aggiornamento

stanzaselvaggia : È morto di Covid il presidente della Tanzania John Mugufuli, convinto negazionista, invitava i cittadini a curarsi… - pietroraffa : È morto di Covid il Presidente della Tanzania, che negava fermamente il Covid - TizianaFerrario : Aveva dichiarato la Tanzania Covid free, aveva invitato a pregare ma non a usare le mascherine e fare il vaccino ed… - AskMassi : @IlNovelli È appena morto John Magufuli ovvero il presidente della Tanzania negazionista… di Covid! - fiorenzamarcel1 : RT @stanzaselvaggia: È morto di Covid il presidente della Tanzania John Mugufuli, convinto negazionista, invitava i cittadini a curarsi con… -

Dodoma, 17 mar 21:51 - Il presidente della Tanzania John Magufuli è morto. Lo ha annunciato in una diretta televisiva la vicepresidente del paese africano, Samia Suluhu Hassan. Il presidente della Tanzania, John Magufuli, è morto all'età di 61 anni. Il decesso sarebbe avvenuto per problemi cardiaci. John Magufuli, presidente della Tanzania, è morto per complicazioni cardiache in un ospedale di Dar es Salaam: lo ha annunciato Samia Suluhu Hassan, la vicepresidente.