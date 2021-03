Taglia 10mila posti per investire sul 5G e contrastare Huawei

Advertising

Affaritaliani : Nokia taglia fino a 10mila posti di lavoro e investe in ricerca - Giornaleditalia : Nokia taglia fino a 10mila posti di lavoro e investe in ricerca -

Ultime Notizie dalla rete : Taglia 10mila

Forbes Italia

Nokia ha annunciato un piano per tagliare fino aposti di lavoro in due anni e accelerare gli investimenti in ricerca, nel tentativo di reggere la sfida sul 5g con gli altri colossi delle tlc, la svedese Ericsson e la cinese Huawei. Dopo ...Nokia ha annunciato un piano per tagliare fino aposti di lavoro in due anni. Contestualmente punta ad accrescere gli investimenti in ricerca e sviluppo, nel tentativo di reggere la sfida sul 5G con gli altri colossi delle tlc, la svedese ...ROMA. La maggior parte delle regioni va avanti con le prenotazioni, rinviando però a data da destinarsi l’appuntamento di chi nei prossimi quattro giorni doveva immunizzarsi con AstraZeneca. Altre, co ...Il colosso tlc finlandese ha annunciato un piano di riduzione della forza lavoro che prevede tagli fino a 10mila dipendenti ...