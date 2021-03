Svezia, la pandemia non ha fermato la guerra tra bande (Di mercoledì 17 marzo 2021) Da diversi anni la Svezia è divenuta il teatro di una guerra tra bande per il controllo dei traffici illeciti, in particolare del mercato della droga, che sta venendo combattuta a mezzo di sparatorie e attentati dinamitardi. I gruppi criminali coinvolti sono molteplici, sebbene siano in larga parte provenienti da Medio Oriente e Africa orientale, e sono accomunati da tre caratteristiche: InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 17 marzo 2021) Da diversi anni laè divenuta il teatro di unatraper il controllo dei traffici illeciti, in particolare del mercato della droga, che sta venendo combattuta a mezzo di sparatorie e attentati dinamitardi. I gruppi criminali coinvolti sono molteplici, sebbene siano in larga parte provenienti da Medio Oriente e Africa orientale, e sono accomunati da tre caratteristiche: InsideOver.

Advertising

Davide19663174 : @RobMacCready @Covidioti La Sardegna ha il terrorista Crisanti che sta facebdo test di massa Con lui in Veneto i co… - TeodCamilli : AstraZeneca fatto fuori perché di peoprietá di paesi canaglia secondo il NGO. UK e Svezia. UK ha distrutto la UE, l… - BalcaniCaucaso : Durante la pandemia sono in molti a soffrire di stati d'ansia e depressione. Ma quanto costa avere un sostegno psic… - Ibraico : piena emergenza infortuni un mese di infortunio suo occasione per recuperare durante la sosta piena pandemia mondia… - pemar2 : @AndreaF76955249 @Mintauros1 @GiorgiaMeloni C'era comunque una crisi economica pesantissima e le imprese sono falli… -