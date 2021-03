Superbonus 110% | siglato accordo tra Banca Mps e Assistal

(Di mercoledì 17 marzo 2021) (Teleborsa) – Favorire l’accesso alle nuove misure di incentivo relative agli interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di recupero del patrimonio edilizio. Con questo obiettivoMonte dei Paschi di Siena e l’Associazione Nazionale Costruttori di impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica – ESCo e Facility Management (), aderente a Confindustria, hannounvolto a fornire un supporto concreto agli associati, in termini di accesso ale agli altri bonus edilizi previsti dal Decreto Rilancio, nell’ottica di contribuire al processo di riqualificazione del patrimonio immobiliare italiano. Il pacchetto di misure predisposto dalla– fa sapereMps in una nota – ...

Advertising

carlosibilia : Il superbonus ha già consentito l'apertura di quasi 7.000 cantieri. Il M5S continua a segnalare la necessità di est… - carlosibilia : Molto bene il superbonus 110%. Se nei prossimi giorni verrà confermata la proroga, si andrà nella direzione da semp… - mariaederaM5S : Il #superbonus 110 stimola la crescita e non grava sulle tasche dei cittadini! Studio della Luiss lo dimostra ?? - marcomarcatili : RT @nomismaustampa: Martedì 30 marzo Nomisma presenta il 1° Rapporto sul Mercato Immobiliare 2021. Si parlerà di: ?Scenario macroeconomico;… - CNSNotify : RT @nomismaustampa: Martedì 30 marzo Nomisma presenta il 1° Rapporto sul Mercato Immobiliare 2021. Si parlerà di: ?Scenario macroeconomico;… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus 110%

PMI.it

... aderente a Confindustria, hanno siglato un accordo volto a fornire un supporto concreto agli associati, in termini di accesso al% e agli altri bonus edilizi previsti dal Decreto ...Con il Recovery Fund e il% anche in montagna circoleranno molte risorse e si apriranno rilevanti possibilità economiche per il mondo dell'imprenditoria, in un settore che ha ..."Innaffiamo le città brasiliane di disinfettante, e il Covid sparirà": è così ed è un po’ naïf, l’idea presentata da Alberi Dias (consigliere comunale della città di Canela) per sconfiggere il Covid.L'obiettivo è favorire la riqualificazione e la messa in sicureza del patrimonio edilizio. A disposizione degli associati Assistal un pacchetto di misure volte a facilitare l’accesso alle agevolazioni ...