Super Smash Bros. Ultimate: evento per gli Spiriti viola (Di mercoledì 17 marzo 2021) Largo agli Spiriti a cavallo tra il rosso e il blu: “Il viola è di moda” è il prossimo evento del weekend di Super Smash Bros. Ultimate Dopo l’ultimo torneo dedicato ai trasformisti, è tornato il momento di dedicarci agli Spiriti con il prossimo evento di Super Smash Bros. Ultimate. Il tema di questo weekend sarà “Il viola è di moda”, seguendo eventi passati dalla similare scrematura cromatica. Poco sorprendentemente, dunque, saranno proprio gli Spiriti viola i protagonisti, e non sono poche le “figurine” nell’enciclopedica collezione ad essere accomunate da questa caratteristica. Non mancheremo di elencare tutti i ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 17 marzo 2021) Largo aglia cavallo tra il rosso e il blu: “Ilè di moda” è il prossimodel weekend diDopo l’ultimo torneo dedicato ai trasformisti, è tornato il momento di dedicarci aglicon il prossimodi. Il tema di questo weekend sarà “Ilè di moda”, seguendo eventi passati dalla similare scrematura cromatica. Poco sorprendentemente, dunque, saranno proprio glii protagonisti, e non sono poche le “figurine” nell’enciclopedica collezione ad essere accomunate da questa caratteristica. Non mancheremo di elencare tutti i ...

Advertising

Homura_Shinobi : RT @NintendoHall: Super Smash Bros. Ultimate: svelato l'arrivo dell'evento degli spiriti: Il viola è di moda - tuttoteKit : Super Smash Bros. Ultimate: evento per gli Spiriti viola #NintendoSwitch #SuperSmashBrosUltimate #tuttotek - Homura_Shinobi : RT @NintendoHall: Super Smash Bros. Ultimate: svelato l'arrivo dell'evento degli spiriti: Il viola è di moda - pokemonnext : Super Smash Bros. Ultimate: sta per arrivare l’evento “Il viola è di moda”! - Nintendari_it : 'Il viola è di moda' è il nuovo torneo speciale di Super Smash Bros. Ultimate in arrivo -