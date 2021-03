Super Gallinari trascina Atlanta | impresa di Portland

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – UnDaniloalla sesta affermazione consecutiva nella notte italiana della regular-season dell’Nba. In un team che, dalla promozione di Nate McMillan a head coach non perde più un colpo, la 32enne ala di Sant’Angelo Lodigiano parte nel quintetto base e realizza 29 punti in 35 minuti di impiego

