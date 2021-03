Studio a Israele: "Anticorpi nel bebè se la gestante è vaccinata". Primo caso in Florida (Di mercoledì 17 marzo 2021) Le donne incinte vaccinate contro il Covid-19 potrebbero trasmettere la protezione ai nascituri: è quanto risulta da uno Studio realizzato in Israele, di cui dà conto la Reuters.Secondo la ricerca, che è stata realizzata a febbraio su 20 donne a cui erano state somministrate entrambe le dosi del vaccino Pfizer/BioNTech durante il terzo trimestre di gravidanza, gli Anticorpi sono stati trovati tanto nelle mamme che nei loro neonati, Anticorpi evidentemente passati attraverso la placenta. “I nostri risultati evidenziano che la vaccinazione delle donne in gravidanza può fornire protezione materna e neonatale dall’infezione da SARS-CoV-2”, si legge nello Studio realizzato dallo Hadassah University Medical Center e postato su MedRxiv, un servizio online che diffonde ricerche non ancora pubbliche nè ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Le donne incinte vaccinate contro il Covid-19 potrebbero trasmettere la protezione ai nascituri: è quanto risulta da unorealizzato in, di cui dà conto la Reuters.Secondo la ricerca, che è stata realizzata a febbraio su 20 donne a cui erano state somministrate entrambe le dosi del vaccino Pfizer/BioNTech durante il terzo trimestre di gravidanza, glisono stati trovati tanto nelle mamme che nei loro neonati,evidentemente passati attraverso la placenta. “I nostri risultati evidenziano che la vaccinazione delle donne in gravidanza può fornire protezione materna e neonatale dall’infezione da SARS-CoV-2”, si legge nellorealizzato dallo Hadassah University Medical Center e postato su MedRxiv, un servizio online che diffonde ricerche non ancora pubbliche nè ...

