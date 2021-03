Striscia la Notizia, Tapiro d’Oro a Ilary Blasi: ecco perché (Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ appena andata in onda su Canale 5, stasera, 17 marzo, la consegna del Tapiro d’Oro a Ilary Blasi. La conduttrice romana nella serata del 15 marzo, ha ufficialmente aperto i battenti della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Un’edizione particolare, vista la pandemia in corso ma che nonostante tutto ha avuto un’ottima partenza, confermata anche dagli ascolti guadagnati dal game-show. Dalle polemiche scoppiate riguardo uno dei concorrenti no-vax, Daniela Martani, alla positività al tampone di Elettra Lamborghini – che avrebbe dovuto presenziare come opinionista in studio – sembravano esserci tutti i presupposti per un’edizione stravagante. A fare il suo esordio come opinionista poi, al fianco di Iva Zanicchi, un sagace Tommaso Zorzi, appena 15 giorni dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip 5. Un gruppo in ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 17 marzo 2021) E’ appena andata in onda su Canale 5, stasera, 17 marzo, la consegna del. La conduttrice romana nella serata del 15 marzo, ha ufficialmente aperto i battenti della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Un’edizione particolare, vista la pandemia in corso ma che nonostante tutto ha avuto un’ottima partenza, confermata anche dagli ascolti guadagnati dal game-show. Dalle polemiche scoppiate riguardo uno dei concorrenti no-vax, Daniela Martani, alla positività al tampone di Elettra Lamborghini – che avrebbe dovuto presenziare come opinionista in studio – sembravano esserci tutti i presupposti per un’edizione stravagante. A fare il suo esordio come opinionista poi, al fianco di Iva Zanicchi, un sagace Tommaso Zorzi, appena 15 giorni dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip 5. Un gruppo in ...

