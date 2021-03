Stella Scarafoni | l’organizzatrice di eventi e fidanzata di Marco Giallini

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 marzo 2021)è nata a Roma l’11 agosto del 1985 ed è la giovane donna che è riuscita a conquistare il cuore del famoso attore. Con la sua chioma bionda e gli occhi azzurri cielo hanno fatto innamorare, che dopo aver perso la sua prima moglie Loredana, con lei ha trovato la serenità e l’amore che non provava da molto, anche se l’attore continua a ricordare con piacere la moglie: “Ogni tanto mi spiace tornare a parlare di mia moglie che non c’è più, ma Loredana era con me da quando ero ragazzo, non la posso trattare in un altro modo”. Dopo aver conseguito la laurea in lingue e letterature straniere presso l’università di Macerata, laha concluso i suoi studi portando una tesi dedicata interamente alla cinematografia di genere degli anni 80 in ...