Stefania Orlando svela se si sente ancora con Maria Teresa Ruta e in che rapporti sono

Leggi su trendit

(Di mercoledì 17 marzo 2021)state fra le protagoniste del Grande Fratello Vip e all’interno del reality hanno stretto un’amicizia che, nell’ultimo periodo, ha conosciuto qualche crepa che le ha allontanate. Ma come saranno ora ifra le due una volta uscite dalla casa del Grande Fratello Vip? Gli ex concorrenti della casa più spiata d’Italiausciti dalla porta rossa da ormai due settimane e alcuni hanno già avuto modo di sentirsi e vedersi, come la stessacon Tommaso Zorzi, oltre alle coppie Adua Del Vesco – Andrea Zenga e Giulia Salemi – Pierpaolo Pretelli. Per quanto riguarda...