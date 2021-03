Stefania Maccioni | morta dopo vaccino AstraZeneca “Aveva dubbi | l’ha fatto per i suoi alunni”

Advertising

Il pm Giovanni Musarò ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, per ora contro ignoti, un atto dovuto, in relazione al decesso di, l'insegnante 51enne della scuola media Salvo D'Acquisto di Cerveteri, morta pochi giorni dopo la somministrazione del al centro della Croce Rossa e Asl 4 di Santa Severa. La ...Anche a Roma ieri è stato aperto un fascicolo in relazione alla morte di, 51enne insegnante di Cerveteri. Ma l'iscrizione del reato è, come spiegano i pm, un atto 'dovuto'. È ...Per i casi che si sono verificati a Siracusa, cioè del sottoufficiale della Marina di 43 anni, quello del poliziotto 50enne a Catania e l'insegnante di 37 anni a Gela, non c'è ancora il risultato defi ...CERVETERI – Un altro caso da verificare in seguito all’iniezione del vaccino in Italia: Stefania Maccioni, vaccinata il 25 febbraio a Santa Marinella con “lotto di produzione ABV5811” di Astrazeneca, ...