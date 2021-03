(Di mercoledì 17 marzo 2021)5 ripropone un classico moderno della comicità italiana, '', per tirare un po' su il morale degli italiani in quarantena: ildi Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, ...

Advertising

Yellow___Mellow : RT @lusurpateur_: +++ Un Posto al Sole: nella puntata di stasera l’atteso ritorno di Marina Giordano che al Circolo incontrerà il suo grand… - PaolettaPaly : @confusa11 @ChiaraCiv @Susy_1968 @GiulianaGoline1 @dicuonzobt @RIHANNON1967 Alba un po nuvolosa? e giornata? Qui sp… - lusurpateur_ : +++ Un Posto al Sole: nella puntata di stasera l’atteso ritorno di Marina Giordano che al Circolo incontrerà il suo… - leggoit : Stasera in tv, Sole a Catinelle su Canale 5: 5 cose sul film che non sapevate - frances57176746 : #redzone day 3 oggi baciata dal sole ps. stasera escono i lati negativi della giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Sole

Canale 5 ripropone un classico moderno della comicità italiana, 'a catinelle', per tirare un po' su il morale degli italiani in quarantena: il film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, andrà in onda sull'ammiraglia Mediaset il 17 marzo. Ecco alcune ...RETE 4 trasmetterà, alle 21.20, "Italia", il programma di attualità e di approfondimento a ... CANALE 5 trasmetterà, alle 21.20, "a catinelle". Checco, venditore di aspirapolvere, ha ...Canale 5 ripropone un classico moderno della comicità italiana, "Sole a catinelle", per tirare un po' su il morale degli italiani in quarantena: il film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, ...Cosa c’è stasera in tv? Ci aspetta una serata da Oscar ... CANALE 5 trasmetterà, alle 21.20, “Sole a catinelle”. Checco, venditore di aspirapolvere, ha promesso al figlio Nicolò di ...