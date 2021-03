Stasera in TV 17 marzo | cosa vedere | Green Book o Sole a catinelle

(Di mercoledì 17 marzo 2021)in TV mercoledì 17su Rai 1,su Canale 5. Rete 4,Italia – Speciale con Barbara Palombelli Mediaset PlayEcco l’elenco delle trasmissioni che andranno in ondamercoledì 17sulle maggiori reti televisive italiane. Su Rai 1 alle 21.25 il film “” con: Viggo Mortensen e Mahershala Ali. New York City, 1962. Un talentuoso pianista afroamericano e un buttafuori del Bronx partono per un tour di concerti attraverso gli Stati Uniti. Vincitore di tre premi Oscar e tratto da una storia vera, #, il #17su @RaiUno e #RaiPlay https://t.co/ubgML3tRYc ...

Advertising

tvzoomitalia : #Ascoltitv 16 marzo 2021: la fiction di Rai1 batte la partita di Champions di Canale5. Màkari 25,94%, Real Madrid-A… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 16 marzo 2021: la fiction di Rai1 batte la partita di Champions di Canale5. Màkari 25,94%, Real Madrid-A… - _diana87 : Stasera torna il vicequestore e le sue rotture di c0gli0ni, stasera torna #MarcoGiallini nei panni di quel burbero… - ComunediBergamo : #ComunediBergamo | #partecipazione Appuntamento stasera, 17 marzo alle 20.30, seppure virtuale, con il futuro dell… - CorriereCitta : Chi l'ha visto?, stasera in tv, le anticipazioni: Benno e la scomparsa di due ragazzi, cosa vedremo mercoledì 17 ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera marzo

Sky Tg24

Dati Auditel ieri, 162021 Magari vince contro la sfida di Champions League Real Madrid - ... Rai 2 :tutto è possibile , il comedy show condotto da Stefano De Martino ha divertito una ...La giornata del 17infatti è ricordata in tutto il mondo. Basti pensare cheil Palazzo Merlato di Procida, nominata Capitale Italiana della Cultura per il 2022, si illuminerà di verde. ...Stasera in TV mercoledì 17 marzo: Green Book su Rai 1, Sole a catinelle su Canale 5. Rete 4, Stasera Italia – Speciale con Barbara Palombelli Ecco l’elenco delle trasmissioni che andranno in onda ...Dopo la messa in onda di Quo Vado?, interpretato dall’attore e comico pugliese e dalla bellissima Eleonora Giovanardi, proprio stasera, Mercoledì 17 Marzo, andrà in onda ‘Sole a Catinelle’. Uscito in ...