' Starfield uscirà a fine 2021 a meno di imprevisti' Bethesda potrebbe presentare il gioco all' E3

(Di mercoledì 17 marzo 2021)è senza dubbio una delle prossime uscite più attese, il che è sorprendente dato che non abbiamo praticamente visto nulla dela parte un logo. La promessa di undi ruolo open world sci-fi sviluppato daè tuttavia allettante, e in molti si chiedono quando esattamente riusciremo a vedere ile poi giocarci. Ebbene, sembra che il reveal e il lancio diaccadranno relativamente presto. Il giornalista di GamesBeat Jeff Grubb ha recentemente affermato durante uno streaming di Dealer Gaming che il piano diè di seguire un ciclo di marketing e lancio persimile a quello di Fallout 4. Leggi altro...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Starfield uscirà

S tarfieldentro la fine del 2021, secondo quanto dichiarato dal noto giornalista di Games Beat Jeff ... Pochi giorni fa, Grubb ha affermato chesarebbe stato mostrato all'E3 2021 "all'...... ha rivelato che Titanfall 3il prossimo anno. In un recente tweet, Henderson ha condiviso quattro giochi che dovrebbero arrivare nel 2022:, Skull & Bones, Call of Duty: Modern ...