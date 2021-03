Starfield arriverà entro il 2021? Bethesda potrebbe presentare il gioco all' E3

(Di mercoledì 17 marzo 2021)è senza dubbio una delle prossime uscite più attese, il che è sorprendente dato che non abbiamo praticamente visto nulla dela parte un logo. La promessa di undi ruolo open world sci-fi sviluppato daè tuttavia allettante, e in molti si chiedono quando esattamente riusciremo a vedere ile poi giocarci. Ebbene, sembra che il reveal e il lancio diaccadranno relativamente presto. Il giornalista di GamesBeat Jeff Grubb ha recentemente affermato durante uno streaming di Dealer Gaming che il piano diè di seguire un ciclo di marketing e lancio persimile a quello di Fallout 4. Leggi altro...

... anche se, da quanto sappiamo ad oggi, ci vorrà ancora parecchio tempo dato che TES 6solo dopo che Bethesda avrà pubblicato il nuovo GDR spazialeLe date di uscita die The Elder Scrolls VI non sono ancora state annunciate, maprima e in seguito TES6, secondo il programma attuale. Presumibilmente i titoli sono in ...