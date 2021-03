SSC Napoli alla ricerca del terzino sinistro: si pensa a Junior Firpo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sembrava che il Napoli potesse compensare la mancanza di un terzino sinistro di spessore con il recupero di Ghoulam. L’algerino ha offerto due ottime prestazioni contro Benevento e Granada. Dopo la partita contro il Bologna, però ha avuto l’ennesimo grave infortunio subendo una rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. D’altro canto Mario Rui è risultato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sembrava che ilpotesse comre la mancanza di undi spessore con il recupero di Ghoulam. L’algerino ha offerto due ottime prestazioni contro Benevento e Granada. Dopo la partita contro il Bologna, però ha avuto l’ennesimo grave infortunio subendo una rottura del legamento crociato del ginocchio. D’altro canto Mario Rui è risultato L'articolo

