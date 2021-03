Sportiello aperto per il Real | Atalanta fuori

(Di mercoledì 17 marzo 2021) di Fabrizio Carcano La favola europea dell'termina a Madrid scontrandosi con la duratà del più forte. Favola terminata senza lieto fine, con un sconfitta per 3 - 1. Impossibile l'...

ROBERTOFIORE8 : @leleadani sicuramente il più fortunato devono ringraziare sportiello che gli ha aperto la strada - supermaro65 : Sportiello aperto, dea esce #RealMadridAtalanta - ste961 : @CucchiRiccardo Hanno lasciato lo Sportiello aperto. - giuliozv : La Dea ha lasciato lo #Sportiello aperto. #RealMadridAtalanta - anzenrico_ : L'Atalanta ha lasciato lo Sportiello aperto #RealMadridAtalanta -

Fino alla frittata di, al regalo per Benzema. Che ha raddoppiato il vantaggio del Real dopo lo 0 - 1 conquistato tre settimane prima a Bergamo. Ripresa con il Real Madrid che ha accelerato ...... ci credeva insomma, finisce tutto da un semplice disimpegno dal fondo:passa la palla ... Ma in campoVinicius ha distrutto ciò che restava delle speranze dell'Atalanta: prima ha ...Un erroraccio del portiere spalanca la strada ai "blancos": Benzema, Ramos e Asensio eliminano Gasp agli ottavi. Inutile perla di Muriel ...CHAMPIONS LEAGUE 2020-2021 OTTAVI DI FINALE RITORNO Martedì 16 marzo 2021 Real Madrid - Atalanta 3-1 (and. 1-0, ai quarti REAL MADRID) Real Madrid (4-3-3) - Courtois - Nacho, Ramos (64' Militao), Vara ...