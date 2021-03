(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - "Sono stati dodici mesi senza tregua. Vissuti dallo, e non solo dallo, in apnea. È dura stare tanto tempo sott'acqua. Non abbiamo ancora rimesso la testa fuori. Anzi da lunedì l'Italia, tranne poche eccezioni, è stata costretta a dichiarare un nuovo lockdown. Per iiviS.p.A. è diventata un punto di riferimento. Ed è quello che vogliamo essere perché voi, donne e uomini delle società e delle associazioni dilettantistiche, rappresentate la vera spina dorsale delloitaliano. Venite prima di tutto". Così il presidente di, Vito, in unaai...

Advertising

ampv28 : RT @silviaballestra: Ovviamente non si possono pensare fiere e grossi raduni, ma bisogna cominciare a parlare di riaprire il più possibile:… - TV7Benevento : Sport e Salute: lettera aperta di Cozzoli ai collaboratori sportivi, 'il bonus è la priorità' (2)... - TV7Benevento : Sport e Salute: lettera aperta di Cozzoli ai collaboratori sportivi, 'il bonus è la priorità'... - tuttocampo : Lettera aperta ai Collaboratori Sportivi dal Presidente di Sport e Salute: 'Il bonus è la priorità' - TheNewAge77 : RT @albertolupini: Piedi piatti, il plantare è un inizio, poi servono terapie personalizzate -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Salute

InvestireOggi.it

La vita di chi studia all'università non è una passeggiata di. Tra lezioni spesso incomprensibili, insegnanti che rispondono alle email soltanto quando i ...stess* di mangiare bene e fare..."Se non possiamo più fare nulla in un paese, ce ne sono ancora 11 in cui sono già in corso i preparativi", ha detto il consigliere per ladella Uefa Daniel Koch all'inizio del mese.(Adnkronos) – “Chi di voi ha ricevuto l’erogazione da marzo a dicembre, e siete tanti – circa 190 mila persone – conosce la puntualità dei bonifici e l’impegno che Sport e Salute ha profuso per ...Anzi da lunedì l’Italia, tranne poche eccezioni, è stata costretta a dichiarare un nuovo lockdown. Per i collaboratori sportivi Sport e Salute S.p.A. è diventata un punto di riferimento. Ed è quello ...