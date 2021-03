Spezia | infortunio Nzola | è in dubbio per il Cagliari

(Di mercoledì 17 marzo 2021) M’Balaè in forteper la sfida di sabato pomeriggio contro il: contrattura al polpaccio per l’attaccante Continua il lavoro delloin preparazione alla sfida salvezza di sabato contro ilallo stadio Picco. Uno dei protagonisti della sfida – M’Bala– però potrebbe alzare bandiera bianca. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, l’attaccante angolano ha accusato un problema al polpaccio destro mettendolo a forte rischio per la sfida ai rossoblù. Leggi su Calcionews24.com

M'Bala Nzola è in forte dubbio per la sfida di sabato pomeriggio contro il Cagliari: contrattura al polpaccio per ...... e dolorosa nella seconda, quella dell'(frattura del piatto tibiale destro), della ... ISCRIVITI QUI ALLE NEWSLETTER TUTTO GENOA, TUTTO SAMP E TUTTOM’Bala Nzola è in forte dubbio per la sfida di sabato pomeriggio contro il Cagliari: contrattura al polpaccio per l’attaccante ...M'Bala Nzola non è più quello del girone d'andata. Il centravanti dello Spezia aveva sorpreso davvero tutti col rendimento con cui aveva cominciato questo torneo, riuscendo a collezionare la bellezza ...